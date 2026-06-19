حرا مانی نئی ڈانس ویڈیو کے باعث تنقید کی زد میں آگئیں
کراچی (آئی این پی)اداکارہ حرا مانی ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔
`اداکارہ نے حال ہی میں فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی ایک نئی ڈانس ویڈیو شیئر کی ہے ۔اس ویڈیو میں انہیں ساڑھی پہنے انتہائی خوش گوار موڈ میں بالی ووڈ کے ایک مشہور گانے چھمک چھلو چھیل چھبیلی پر ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔اداکارہ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چند لمحات میں ہی وائرل ہو گئی ۔ایک صارف نے لکھا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے کچھ تو خیال کریں، دوسرے صارف نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ان کی حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔