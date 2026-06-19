وفاق کے کفایت شعاری اقدامات میں 30 جون تک توسیع
ایندھن کے استعمال میں 50فیصد کمی ،غیر ملکی دوروں پر پابندی برقراررہے گی وزیراعظم شہباز شریف نے منظور ی دے دی ،کابینہ ڈویژن کا نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد (دنیا نیوز)وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی حکومت کے کفایت شعاری اقدامات میں 30 جون تک توسیع کی منظوری دے دی ،کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سرکاری گاڑیوں میں ایندھن کے استعمال میں 50 فیصد کمی برقرار رکھنے کے فیصلے میں بھی 30 جون تک توسیع کر دی گئی ہے ۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 60 فیصد سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ رکھنے کے احکامات بھی 30 جون تک نافذ العمل رہیں گے جبکہ سرکاری افسروں اور حکام کے غیر ملکی دوروں پر عائد پابندی بھی اسی مدت تک برقرار رہے گی۔یہ نوٹیفکیشن خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر وزیراعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔