صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

19 جولائی کو جرگہ بلانے کا اعلان

  • پاکستان
19 جولائی کو جرگہ بلانے کا اعلان

پشاور (دنیا نیوز)سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے 19 جولائی کو بارڈرز تجارت کے ایشو پر جرگہ بلانے کا اعلان کردیا۔

پشاور میں تاجروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لئے وزیراعلیٰ سے ملاقات کرکے مؤثر اقدامات کئے جائیں گے ، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ صرف سیاست نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ بن چکا ،اُنہوں نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں غلام خان، انگور اڈا اور طورخم بارڈرز پر سہولیات میں اضافہ کیا گیا جبکہ افغانستان کے ساتھ برآمدات 1.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak