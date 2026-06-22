بینظیر نے جرات سے نئی راہیں متعین کیں،زرداری ، بلاول
پہلی خاتون وزیرِاعظم نے خواتین قیادت کے دروازے کھولے ،زرداری مشن آگے بڑھائینگے ، بینظیر مظلوموں کی آواز،امید تھیں:پیغامات
اسلام آباد ،کراچی (اے پی پی،دنیا نیوز)پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم بے نظیر بھٹو کی سالگرہ گزشتہ روز منائی گئی۔شہید بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک منعقدہ مختلف تقریبات میں خصوصی کیک کاٹے گئے اور شہید بے نظیر بھٹو کی زندگی، جمہوریت کے لئے خدمات اور شہادت کو اجاگر کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی زندگی حوصلے ، قربانی اور استقامت کی مثال ہے ، اپنے پیغام میں کہا شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کیلئے خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں، بے نظیر بھٹو نے سیاسی بصیرت اور جرات سے نئی راہیں متعین کیں، پاکستان کی پہلی خاتون وزیرِاعظم نے خواتین کی قیادت کے دروازے کھولے ۔انہوں نے تشدد کی سیاست کو رد کر کے مکالمے کو فروغ دیا ، پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بینظیر بھٹو کی 73 ویں سالگرہ کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے کہا بی بی شہید کا ویژن ایک مضبوط وفاق، بااختیار وفاقی اکائیوں اور آئین کی بالادستی تھا،شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سب کیلئے وقار، مساوات و یکساں مواقع پر مبنی معاشرے کا وژن پیپلز پارٹی کیلئے مشعلِ راہ ہے ، بی بی شہید کی لیگیسی ایک ایسے پاکستان کے لیے روشنی کا مینار ہے جو اپنے دفاع میں مضبوط اور اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ میں ثابت قدم ہو،بلاول بھٹونے کہا پیپلزپارٹی شہید بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وژن پر سختی سے کاربند ہے اور ان کے مشن کو آگے بڑھائے گی ۔