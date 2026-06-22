صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا:سرکاری ملازمین کے بچوں کی کوٹہ پر نئی بھرتی بند

  • پاکستان
پختونخوا:سرکاری ملازمین کے بچوں کی کوٹہ پر نئی بھرتی بند

26ستمبر 2024کے بعد فوت یا ریٹائرہونیوالوں کے بچوں کوموقع نہیں ملے گا حکومت کی متعلقہ محکموں کو زیر التوا کوٹہ کیسز قانون کے مطابق نمٹانے کی ہدایت

 پشاور(آئی این پی)خیبر پختونخوا حکومت نے ریٹائرڈ اور فوت شدہ سرکاری ملازمین کے بچوں کے کوٹے پر نئی ہدایات جاری کر د یں اور سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لئے محکموں کو مراسلہ بھجوادیا جس میں کہا گیا ہے کہ26 ستمبر 2024 کے  بعد فوت یا ریٹائرڈ ملازمین کے بچوں کو کوٹے پر نئی بھرتی نہیں ملے گی۔ متعلقہ محکموں کو 26 ستمبر 2024 سے پہلے کے زیر التوا کوٹہ کیسز قانون کے مطابق نمٹانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ زیر التوا کیسز کا فیصلہ ہر کیس کے حقائق اور قانونی حیثیت کو دیکھ کر کیا جائے ۔صوبائی حکومت نے انتظامی محکموں کو ہر کیس الگ میرٹ اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں جانچنے کی ہدایت بھی کی ہے ۔کے پی حکومت محکمہ ہیومن ریسورس نے تمام محکموں اور ضلعی انتظامیہ سے کہا ہے کہ متوفی ملازمین کے بچوں کے کوٹہ سے متعلق مشکوک کیسز محکمہ قانون کو بھجوائے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈ کپ:جرمنی 12سال بعد ناک آوٹ مرحلے میں داخل

فیفا ورلڈکپ، سپین نے سعودی عرب کو چار،صفر سے ہرا دیا

پاکستان کی تیار کردہ جدید فٹبال خلا تک پہنچ گئی

فیفا ورلڈ کپ ، 33ویں میچ میں 100گولز ،نیا ریکارڈ

آسٹریلیا کا بنگلا دیش کو ٹی 20 سیریز میں کلین سویپ

اوول ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 253 رنز سے ہرا دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak