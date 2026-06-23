صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی اہلکار شہادت کیس صبغت اللہ شاہ کو عمر قید

  • پاکستان
سکیورٹی اہلکار شہادت کیس صبغت اللہ شاہ کو عمر قید

کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے گوادر میں سکیورٹی اہلکار کو شہید کرنے کے مقدمے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما صبغت اللہ شاہ کو عمر قید کی سزا سنا دی ، انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ ون کے جج محمد علی مبین نے یہ فیصلہ سنایا۔

صبغت اللہ کا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ سے آن لائن ٹرائل ہوا۔دوسری طرف بی وائی سی کے گرفتار رہنماؤں اور ان کے وکلا نے عدالت کا بائیکاٹ کیا ، گرفتار رہنما ڈسٹرکٹ جیل میں 12 جون سے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ بی وائی سی کے رہنماؤں کے وکیل اسرار جتک ایڈووکیٹ نے بتایا کہ صبغت اللہ شاہ اور دیگر کے خلاف یہ مقدمہ 2024 میں گوادر میں ‘بلوچ راجی مچی’ نامی جلسے میں ایک سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت کے حوالے سے درج ہوا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ: کیئر سٹارمر مستعفی،4سال میں پانچواں وزیر اعظم آئیگا

قطر:گیس پلانٹ میں دھماکا،پاکستانیوں سمیت13افراد جاں بحق ،66 زخمی

جنوبی لبنان :جنگ سے 1ارب38کروڑ ڈالر کا نقصان

سیاسی استحکام کی علامت برطانیہ مسلسل بحرانوں کی زد میں

تجارتی کشیدگی:چین کا10 امریکی کمپنیز پر برآمدی پابندی اعلان

ڈونلڈ ٹرمپ نیویارک ٹائمز کی خبر پر بر س پڑے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak