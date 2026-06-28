صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہولی فیملی ہسپتال کی 5خواتین آفیسرز اورنرسوں کو شو کاز جاری

  • پاکستان
ہولی فیملی ہسپتال کی 5خواتین آفیسرز اورنرسوں کو شو کاز جاری

فرائض میں غفلت پرایڈہاک ایم او مریم ، سینئر رجسٹرار زینب کو توسیع نہ دینے کی سفارش نرسز حمیرہ ، افشاں ، مہوش کی 3انکریمنٹس روکنے کی ہدایت ،7دنوں میں جواب طلب

راولپنڈی (خاورنوازراجہ) حکومت پنجاب کے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کی 5خواتین افسر وں و ملازمین کو پنجاب ایمپلائز ایفیشنسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی (پیڈا) ایکٹ 2006 کے تحت شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سات یوم کے اندر تحریری جواب طلب کرلیا۔ نوٹس میں انکوائری رپورٹ کے مطابق غفلت، پیشہ ورانہ اور نگران ذمہ داریوں میں کوتاہی کے الزامات ثابت ہونے پر مختلف سزاؤں کی سفارش کی گئی ہے ۔ چارج نرس حمیرہ پروین، سٹاف نرس افشاں ارم اور سٹاف نرس مہوش طارق کی تین سالانہ انکریمنٹس روکنے کی سفارش کی گئی ہے ۔اسی طرح ویمن میڈیکل آفیسر (ایڈہاک) ڈاکٹر مریم مشتاق کی ایڈہاک تقرری موجودہ مدت مکمل ہونے کے بعد انہیں مزید توسیع نہ دینے اور سینئر رجسٹرار (ایڈہاک) ڈاکٹر زینب مقصود کو بھی ایڈہاک تقرری کی مدت ختم ہونے کے بعد توسیع نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے ۔ انہیں تحریری جواب جمع کرانے اور مقررہ تاریخ پر ذاتی سماعت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے بصورت دیگر قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:کیپ ورڈے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں داخل

پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ،سلیمہ امتیاز پہلی پاکستانی امپائر

راشد ریاض آئی سی سی ایمرجنگ پینل آف امپائرز میں شامل

ایران متنازعہ فیصلے کا شکار، اگلے مرحلے کی امیدیں برقرار

ہاکی پرو لیگ، پاکستان ٹیم کا بدترین سفر اختتام کو پہنچا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak