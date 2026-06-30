صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غریب باپ بیٹے کی لاش بغیر کفن تدفین کیلئے قبرستان لے آیا

  • پاکستان
غریب باپ بیٹے کی لاش بغیر کفن تدفین کیلئے قبرستان لے آیا

اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ،کفن کا انتظام کر دیا،شرعی طریقے سے سپرد خاک

ملتان (کرائم رپورٹر)غربت سے تنگ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش بغیر کفن کے تدفین کے لیے رشید آباد قبرستان لے آیا۔ بغیر کفن تدفین کی اطلاع پر لوہاری گیٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ متوفی دانش کے والد نے پولیس کو بتایا کہ شدید مالی تنگی کے باعث وہ کفن اور قبر کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ۔پولیس اہلکاروں نے اپنی جیب سے رقم دے کر کفن کا انتظام کیا اور شرعی طریقے سے تدفین مکمل کی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

گرمی کی لہر، پیرس کے سرد خانوں میں لاشیں رکھنے کی گنجائش ختم

برطانیہ کا 6نئے ہائبرڈ جنگی جہاز بنانے کا اعلان

اشتعال دلایا تو پوری قوت کیساتھ حملہ کرینگے :ایران کا بحرین کو انتباہ

وینزویلا: 4اعشاریہ 6شدت کا آفٹر شاک ،ہلاکتیں 1719سے متجاوز

ٹریک ٹو سفارتکاری کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں:بھارتی سیکرٹری خارجہ

واٹس ایپ میں بڑی تبدیلی، نمبر کے بغیر رابطہ ممکن،یوزر نیم سسٹم متعارف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak