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پشاور ہائیکورٹ:ایف بی آر کا بی آر ٹی کو ٹیکس نوٹس معطل

  • پاکستان
پشاور ہائیکورٹ:ایف بی آر کا بی آر ٹی کو ٹیکس نوٹس معطل

وفاقی حکومت، کمشنر و ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو کو نوٹس جاری ، آئندہ سماعت پر طلب نوٹس اسسمنٹ آرڈر میں ترمیم کئے بغیر جاری، یہ رویہ رہا تو بی آر ٹی رک جائیگی:وکیل

پشاور (آئی این پی) پشاور ہائیکورٹ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیوکا بی آر ٹی کو بھیجا گیا 109 ملین ٹیکس کا نوٹس معطل کر دیا اور وفاقی حکومت، کمشنر ان لینڈ ریونیو، ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو و دیگر کو نوٹس جاری کر کے فریقین کو آئندہ سماعت پر طلب کرلیا۔ ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے کے نوٹس کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس وقار احمد اور جسٹس انعام اللہ خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف بی آر نے بی آر ٹی کو ایڈوانس ٹیکس جمع کرانے کیلئے 109 ملین کا نوٹس دیا ہے ، ہم نے ایڈوانس ٹیکس جمع کیا اور ایف بی آر نے وصول کیا، ایف بی آر نے اسسمنٹ آرڈر میں ترمیم کئے بغیر نوٹس جاری کیا، اب زبردستی 85 ملین روپے مانگ رہا ہے ، یہ رویہ رہا تو بی آرٹی رک جائے گی، لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے ۔

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