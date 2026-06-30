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آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل

  • پاکستان
آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کا فیصلہ معطل

چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں فل بینچ تشکیل، 2جولائی کو سماعت ہوگی آزاد کشمیر ہائیکورٹ نے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو رجسٹر کرنے کا حکم دیا تھا

مظفر آباد (دنیا نیوز) سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن کرنے کا ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر آزاد جموں و کشمیر کے چیف جسٹس سعید اکرم راجہ کی سربراہی میں فل بینچ تشکیل دے دیا گیا، 2 جولائی کو سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز سماعت کے دوران مؤقف اختیار کیا کہ ہائیکورٹ نے درخواست میں استدعا سے بڑھ کر ریلیف فراہم کیا، اس لیے فیصلہ کالعدم قرار دیا جانا چاہئے ۔

واضح رہے کہ آزاد کشمیر ہائیکورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو رجسٹر کرنے کا حکم دیا تھا تاہم الیکشن کمیشن نے فیصلہ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ہائیکورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے بعد فی الحال پی ٹی آئی کو انتخابی نشان ‘بلا’ حاصل نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے انتخابی عمل کا راستہ ہموار ہوا ہے ، عدالتِ عظمیٰ نے پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کیلئے مختص 12 اسمبلی نشستوں کو برقرار رکھا جس کے بعد انتخابات کے انعقاد میں موجود ایک اہم آئینی رکاوٹ دور ہو گئی۔ 

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