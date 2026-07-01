صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی 82پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپر ا کی سماعت مکمل

  • پاکستان
بجلی 82پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپر ا کی سماعت مکمل

اسلام آباد(نامہ نگار) نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک ماہ کیلئے بجلی کی قیمت میں 82 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔

ایک ماہ کیلئے صارفین پر تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے ۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کی سربراہی میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ سی پی پی اے حکام نے کہاکہ مئی کے دوران 12 ارب 63 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ بجلی کی اوسط فیول لاگت 9 روپے 25 پیسے فی یونٹ رہی ۔مئی میں فی یونٹ فیول لاگت کا تخمینہ 8 روپے 43 پیسے تھا۔نیپرا نے کہاکہ حکومتی رعا یتی پیکیج کے باوجود بجلی کھپت میں کمی سوالیہ نشان ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak