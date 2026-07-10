صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لازمی تربیتی کورس کرنیوالے آفیسرز کیلئے نئے ایس او پیز منظور

  • پاکستان
لازمی تربیتی کورس کرنیوالے آفیسرز کیلئے نئے ایس او پیز منظور

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی سروس کیڈر 18 تا 21 گریڈ کے افسران کی ترقی کے لیے لازمی تربیتی کورس کے لیے نئے ایس او پیز منظور کر لیے جن کے تحت افسران کو لازمی تربیتی کورس میں شامل ہونے کے لیے اثاثوں کی تفصیل اور سالانہ کارکردگی رپورٹ جمع کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نیشنل سکول آف پبلک پالیسی ریکٹر کو بھجوائے گئے مراسلے کے مطابق یہ ایس او پیز پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس (PAS)، پولیس سروس آف پاکستان (PSP)، سیکرٹریٹ گروپ (SG) اور آفس مینجمنٹ گروپ (OMG) کے افسران پر لاگو ہوں گے ۔ اگر ٹریننگ ونگ کی جانب سے اس بات کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی جاتی کہ اثاثوں کے گوشوارے جمع کرانے اور سالانہ کارکردگی رپورٹ کا ریکارڈ مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے ، تو تربیتی اداروں کی جانب سے ان افسران کا حتمی نتیجہ یا کورس رپورٹ روک دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی،انڈیکس مزید369پوائنٹس گنوابیٹھا

چاندی مستحکم ،سونا 3600روپے مہنگا،ڈالر مزید سستا

زیرگردش کرنسی کے حجم میں ہفتہ وار بنیاد پر کمی

این بی پی اور ون لنک کے اشتراک سے بینک ایکٹویشن سیشن

سمندری خوراک کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر

برآمدات بڑھانے،درآمدی متبادل کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak