صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینکر مرید عباس کیس،ملزم کو 2 بار سزائے موت سنادی گئی

  • پاکستان
اینکر مرید عباس کیس،ملزم کو 2 بار سزائے موت سنادی گئی

کراچی(سٹاف رپورٹر)سینٹرل جیل میں قائم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے اینکر مرید عباس اور خضر حیات کے دہرے قتل کیس کا 7 برس بعد فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم عاطف زمان کو دونوں قتل ثابت ہونے پر دو مرتبہ سزائے موت سنا دی۔۔۔

 جبکہ مقتولین کے ورثا کو 5، 5لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دئیے۔ استغاثہ کے مطابق جولائی 2019 میں کراچی کے علاقے درخشاں میں معروف ٹی وی اینکر مرید عباس اور ان کے دوست خضر حیات کو فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی،انڈیکس مزید369پوائنٹس گنوابیٹھا

چاندی مستحکم ،سونا 3600روپے مہنگا،ڈالر مزید سستا

زیرگردش کرنسی کے حجم میں ہفتہ وار بنیاد پر کمی

این بی پی اور ون لنک کے اشتراک سے بینک ایکٹویشن سیشن

سمندری خوراک کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر

برآمدات بڑھانے،درآمدی متبادل کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ
Dunya Bethak