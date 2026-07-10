قصور کے رہائشی پر تیزاب پھینکنے کامقدمہ ،2خواتین کا 7روزہ جسمانی ریمانڈ منظور
لاہور (کورٹ رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) پہلی بیوی کو طلاق دیکر اس کی سہیلی سے دوسری شادی کی خواہش کا معاملہ۔۔۔
انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے قصور کے رہائشی احسان پر تیزاب پھینکنے کے مقدمہ میں گرفتار خواتین رمشا اور کرن کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمہ کرن نے مو قف اپنایا کہ احسان میری سہیلی رمشاکی زندگی خراب کرکے مجھ سے شادی کا منصوبہ بنا رہا تھا ۔پراسیکیوشن کیمطابق رمشا کے کہنے پر کرن نے قصور تھانہ صدر کے علاقہ رنگ پور میں ملائشیا پلٹ نوجوان احسان پر تیزاب پھینکا ۔