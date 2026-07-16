قدرتی وسائل قوم کی امانت، پوری ایمانداری سے حفاظت کرینگے : مریم نواز
چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیوایڈیشن فنانسنگ سکیم کا ڈیجیٹل اجرا،پراسیسنگ زون بنانے کا اعلان منڈی بہاؤالدین کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، اوکاڑہ اوردیگر اضلاع میں گرین بس سروس کاافتتاح
لاہور،اوکاڑہ (نیوزایجنسیاں،خبرنگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنک سالٹ کے ذخائر سے صنعت، روزگار اور برآمدات میں اضافہ کے لئے پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ سکیم کا آغازکر دیا۔ وزیراعلیٰ نے چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیوایڈیشن فنانسنگ سکیم کا ڈیجیٹل اجراء کیا۔ اس موقع پرانہوں نے پنجاب میں قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پنک سالٹ منرل پراسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ سکیم کے ذریعے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔پنک سالٹ ذخائر سے صنعتکاری، روزگار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا۔قدرتی وسائل قوم کی امانت ہیں، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے مزیدکہا کہ ویلیوایڈیشن فنانسنگ سکیم سے پنک نمک کی پیکنگ، پراسیسنگ اور ڈیکوریشن پیسزکی عالمی برآمدات بڑھیں گی۔اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو دنیا کے بہترین پنک سالٹ ذخائر سے نواز ا ہے۔
پاکستان پنک سالٹ دنیابھر میں معیار اور منفرد معدنی اجزاء کی وجہ سے بہترین جانا جاتا ہے ۔چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فنانسنگ سکیم کی افتتاحی تقریب میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنک سالٹ منرل پراسیسنگ زون میں 200سے زائد یونٹ قائم ہوں گے ۔150ملین کی سرمایہ کاری اور10 ہزار افراد کیلئے روزگار کے براہ راست مواقع پیدا ہونگے ،نئے سرمایہ کار سالٹ پراسیسنگ، گرائنڈنگ،ریفائننگ، کلینگ اور پیکجنگ کے لئے قرض حاصل کر سکیں گے ۔ پنک سالٹ فنانسنگ سکیم قرض کی آسان اقساط میں 5 سال میں ادائیگی ہوگی۔ پہلے فیز میں پنک سالٹ کی بڈ 471 ملین تک ہوئی، دوسرے فیز میں 2.5 ارب روپے کی پیشکش وصول ہوچکی ہے ۔ مائنز اینڈ منرلز ڈیپارٹمنٹ میں لیز اور لائسنس کے نیلامی ڈیجیٹل موڈ پر منتقل کر نے سے ریونیو میں خاطرخواہ اضافہ ہوا۔
انویسٹر،مائنز اینڈ منرلز کی ویب سائٹhttps://pinksalt.punjab.gov.pkپر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔دریں اثنا وزیراعلیٰ سے منڈی بہاؤالدین کے رکن صوبائی اسمبلی خالد محمودرانجھا اور اختر عباس بوسال نے ملاقات کی اور متعلقہ حلقوں پی پی 42 اور43کے عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ نے ارکان اسمبلی کے پیش کردہ عوامی مسائل حل کرانے کی ہدایت کی جبکہ ارکان اسمبلی نے وزیراعلیٰ کو منڈی بہاؤالدین میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر خراج تحسین پیش کیااور چھوٹے بڑے شہروں کی بیوٹیفکیشن کوبھی سراہا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ منڈی بہاؤالدین سمیت دیگر اضلاع کیلئے مزید الیکٹروبسیں بھی لارہے ہیں ،عالمی سطح پراپنی چھت، اپنا گھر پروگرام،سیف سٹی اور ستھرا پنجاب کی پذیرائی گڈگورننس کی بہترین مثال ہے۔
دوسری طرف وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اوکاڑہ سمیت متعدد اضلاع میں گرین بس سروس کا ویڈیو لنک کے ذریعے با ضابطہ افتتاح کیا،اس موقع پر ڈی سی عثمان جاوید،ڈی پی اوڈاکٹراسداعجازملہی اوردیگر نے گرین بسوں میں بیٹھ کر شہر بھر کا دورہ بھی کیا جبکہ وزیراعلیٰ نے ورلڈ یوتھ سکلز ڈے پر اپنے پیغام میں صوبے کے نوجوان کو ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے لیس کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اورنوجوانوں کو لانسنگ، آئی ٹی اور ٹیکنیکل ٹریڈز میں شمولیت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے مستفید نوجوان ہی ملکی ترقی اور خوشحالی میں کلیدی کردار ادا کرسکتے ہیں ۔ علاوہ ازیں وزیراعلیٰ نے مرید کے میں بسوں کے تصادم میں قیمتیں انسانی جانوں کے ضیاع پراظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اورزخمیوں کے بہترین علاج معالجہ کی ہدایت کی۔
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