صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا 4306 : پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی مکمل، تقرری لیٹرز تقسیم

  • پاکستان
پختونخوا 4306 : پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی مکمل، تقرری لیٹرز تقسیم

بند کمروں کے فیصلوں سے بدامنی پھیلی ، دہشتگردی کیخلاف جنگ جا ری ر ہیگی پختونخوا پولیس 22سال سے دہشتگردی کیخلاف لڑ رہی ،وزیر اعلیٰ کا تقریب سے خطاب

  پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا دہشت گردی ہم پر مسلط کی گئی، امن کے مکمل قیام تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ،بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں نے ملک کو بدامنی کی طرف دھکیلا، خیبرپختونخوا پولیس نے 22 سال سے جاری دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دیں ۔ صوبے کے آٹھوں ڈویژنز سے 4306 پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی مکمل ہونے پروزیر اعلیٰ نے تقرری کے حکم نامے تقسیم کیے ۔ ا س موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف صف اول میں لڑ رہی ہے ،اس کی قربانیوں اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں ،خواتین کانسٹیبلز کی شمولیت خوش آئند ہے ، خواتین کو انٹرن شپ پالیسی، بلاسود قرضوں اور دیگر حکومتی پروگراموں میں برابر کا حصہ دیا جائے گا ۔ انہوں نے کہا میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ہر قانونی دروازہ کھٹکھٹایا مگر انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ہمارے نہتے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کے بعد عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی،73فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

تاریخ رقم، چین کو پہلی بار گدھے کے گوشت کی برآمد

بینک اسلامی، ای ایف یو لائف اور ای ایف یو جنرل میں شراکت قائم

گندم کی نقل و حرکت پر پابندی، آٹے کے بحران کا خدشہ

حکومتی اخراجات میں کفایت شعاری وقت کی اہم ضرورت،زبیر طفیل

سونا900روپے مہنگا، ڈالر کی قدر میں مزید کمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak