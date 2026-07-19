صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکولز بلڈنگز کی جانچ کے لئے نئی پالیسی جاری

  • پاکستان
نجی سکولز بلڈنگز کی جانچ کے لئے نئی پالیسی جاری

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)کاہنہ اور باغبانپورہ حادثات کے بعد پنجاب حکومت نے نجی سکولوں کی عمارتوں کی جانچ کیلئے نئی پالیسی جاری کر دی۔

محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی جانب سے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنے کے بعد حکومت نے طریقہ کار تبدیل کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تمام نجی سکول پاکستان انجینئرنگ کونسل کے رجسٹرڈ سول انجینئر یا رجسٹرڈ انجینئرنگ فرم سے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام ڈپٹی کمشنرز اورچیف ایگزیکٹو آفیسرز ایجوکیشن کو احکامات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔مراسلے کے مطابق بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی بھی نجی سکول کی رجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی جبکہ تمام نجی تعلیمی اداروں کوعمارتوں کی حفاظت سے متعلق قانونی تقاضے پورے کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کامحتاط رجحان

پاک ،ایران تجارتی حجم اقتصادی استعداد سے کم،اراک چیمبر

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پرفباٹی کو تشویش

یورومنی ایوارڈز فار ایکسیلنس میں زندگی کیلئے بہترین ڈیجیٹل بینک کااعزاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak