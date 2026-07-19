بلوچستان : دھرنا کمیٹی سے معاہدہ، صوبائی حکومت نے عملدرآمد شروع کردیا
زیارت میں سرکاری عمارتوں، اداروں کو شہداکے نام سے منسوب کرنے کیلئے باقاعدہ مراسلے جاری کر دئیے گئے حکومت شہداکے ساتھ وعدوں اور معاہدہ کے ہر نکتے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنا رہی ، شہداپوری قوم کا فخر :سرفرازبگٹی
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کا آغاز ہوگیا۔صوبائی حکومت نے زیارت میں سرکاری عمارتوں، پولیس سٹیشنوں، تعلیمی اداروں اور صحت کے مراکز کو سانحہ زیارت کے شہداکے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔وزیراعلیٰ بلوچستان کے پرنسپل سیکرٹری نے محکمہ داخلہ، محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت بلو چستان کو باقاعدہ مراسلے جاری کر دیئے ، متعلقہ سرکاری عمارتوں کے نام تبدیل کرنے کی کارروائی مکمل کرکے مجاز اتھارٹی سے منظوری حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔
ضلع زیارت کے 4 پولیس سٹیشنوں کے نام تبدیل کئے جائیں گے ، پولیس سٹیشن سرمکسی کا نام شہید حسرت اللہ کاکڑ پولیس سٹیشن رکھا جائے گا، پولیس سٹیشن دوسرکہ شبوزئی کا نام شہید جنداد خان پولیس سٹیشن ہوگا، پولیس سٹیشن مانگی کا نام شہید زین اللہ پانیزئی پولیس سٹیشن رکھا جائے گا، پولیس سٹیشن زندرہ کا نام شہید میجر زمان پانیزئی پولیس سٹیشن ہوگا۔سرکاری سکول بھی شہدا کے نام سے منسوب کئے جائیں گے ، کان ڈیپو سکول کا نام شہید کانسٹیبل مصطفی خان گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کان ڈیپو کے نام سے منسوب ہوگا، کان ڈیپو گرلز مڈل سکول شہید کانسٹیبل محمد آصف گرلز مڈل سکول کان ڈیپوکے نام سے منسوب کیا جائے گا، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کاوس غربی کا نام شہید کانسٹیبل محمد عثمان گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کاوس غربی رکھا جائے گا۔
محکمہ صحت کے 2 مراکز بھی شہداکے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، رورل ہیلتھ سینٹر احمدون کو "شہید کانسٹیبل اظہر احمد دمڑ رورل ہیلتھ سینٹر احمدون کے نام سے منسوب ہوگا، بیسک ہیلتھ یونٹ کاوس غربی کو شہید فرید اللہ بی ایچ یو کاوس غربی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔وزیراعلی بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ حکومت شہداکے ساتھ کئے گئے وعدوں اور معاہدے کے ہر نکتے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وطن کے دفاع، امن کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداپوری قوم کا فخر ہیں، سرکاری اداروں کو شہداکے نام سے منسوب کرنا ان کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی ایک موثر کاوش ہے ۔
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