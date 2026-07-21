صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضل الرحمن قوم سے معافی مانگیں

  • پاکستان
فضل الرحمن قوم سے معافی مانگیں

پھولنگر(دنیا نیوز)صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان نے مولانا فضل الرحمن کی پاک فوج کے خلاف بیان بازی کی شدید مذمت کی ہے، پھولنگر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سربراہ جے یو آ ئی فوراً اپنے الفاظ واپس لے کر قوم سے معافی مانگیں۔

صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خان نے مولانا فضل الرحمن کی پاک فوج کے خلاف بیان بازی کی شدید مذمت کی ہے، پھولنگر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سربراہ جے یو آ ئی فوراً اپنے الفاظ واپس لے کر قوم سے معافی مانگیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:اتار چڑھاؤ کے بعد مارکیٹ سنبھل گئی

سلیم تنولی ہری پور چیمبر کے پہلے اچیومنٹ ایوارڈ کے حقدار قرار

20 فیصد برآمدات کیساتھ امریکہ سب سے بڑی برآمدی منڈی رہا

اسمگلنگ، غیر قانونی تجارت معیشت کیلئے سنگین خطرہ، اوور سیزچیمبر

سلفونک ایسڈ کی قلت سے صابن انڈسٹری شدید بحران کاشکار

بن قاسم:فوجی فرٹیلائزر کے تحت آچار سالار گوٹھ میں فلٹر پلانٹ کاافتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak