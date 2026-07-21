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ہاؤسنگ سوسائٹی مالک کو نیب نوٹس کے خلاف درخواست نمٹا دی گئی

  • پاکستان
ہاؤسنگ سوسائٹی مالک کو نیب نوٹس کے خلاف درخواست نمٹا دی گئی

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی نیب کال اپ نوٹس کے خلاف درخواست نیب انکوائری ختم ہوجانے پر نمٹا دی۔

چودھری مجید کی درخواست پر سماعت کے دوران نیب کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، وکیل نے کہاکہ درخواستگزار کی حد تک انکوائری ختم کر دی گئی، کال اپ نوٹس بھی ختم ہو چکا،استدعا ہے کہ درخواست غیر موثر ہونے کی بنا پر نمٹا دی جائے۔ 

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