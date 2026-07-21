ٹیپو عثمان نے لندن میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے سینئر سفارتکار ٹیپو عثمان نے لندن میں پاکستان کے نئے ہائی کمشنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔۔۔
پاکستان فارن سروس کے سینئر افسر ٹیپو عثمان کو دوطرفہ اور کثیرالجہتی سفارت کاری کا وسیع تجربہ حاصل ہے، اپنی نئی ذمہ داری سے قبل وہ اسلام آباد میں چیف آف اسٹیٹ پروٹوکول کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ جہاں انہوں نے اہم ریاستی اور سفارتی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments