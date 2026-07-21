صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آغازِ حقوق بلوچستان پیکیج ،عملدرآمد کا جائزہ لینے کیلئے ذیلی کمیٹی قائم

  • پاکستان
آغازِ حقوق بلوچستان پیکیج ،عملدرآمد کا جائزہ لینے کیلئے ذیلی کمیٹی قائم

سینیٹ فنکشنل کمیٹی کی بلوچستان،پختونخوا، سندھ کے منصوبوں میں تاخیر پر تشویش

 اسلام آباد (سیدقیصرشاہ)سینیٹ کی فنکشنل کمیٹی برائے کم ترقی یافتہ علاقوں کے مسائل نے ملک بھر خصوصاً بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آغازِ حقوق بلوچستان پیکیج پر عملدرآمد کا جائزہ لینے کیلئے سینیٹر جان محمد خان کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی قائم کر دی جو تفصیلی جائزہ لے کر اپنی سفارشات مرکزی کمیٹی کو پیش کرے گی۔یہ فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا جس کی صدارت سینیٹر نیاز احمد نے کی۔ کمیٹی نے وفاقی وزیر مواصلات اور سیکرٹری مواصلات کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا۔

اجلاس میں این-45 منصوبے پر بریفنگ میں این ایچ اے حکام نے بتایا کہ منصوبہ کوریا ایکزم بینک کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے ، مالی سال 2026-27 کے پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سینیٹر طلحہ محمود نے غیر معمولی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور سفارش کی کہ کوریا ایکزم بینک کو باضابطہ خط لکھ کر تاخیر کی وجوہات معلوم کی جائیں ۔سینیٹر دانش کمار نے بھی متعدد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی ۔سینیٹر جان محمد خان نے سفارش کی کہ این ایچ اے کے افسر فضائی سفر کے بجائے سڑک کے ذریعے منصوبوں کا معائنہ کریں ۔ سینیٹر اسلم ابڑو نے راجن پور۔جامشورو روڈ، سندھ میں سڑکوں کے معیار اور ایم-6 موٹروے منصوبے میں تاخیر پر بھی سوالات اٹھائے ۔ کمیٹی نے کراچی پورٹ سے حیدرآباد تک ایم 10 کوریڈور پر موٹروے کے مساوی ٹول ٹیکس وصول کرنے پر بھی تشویش ظاہر کی اور سفارش کی کہ ٹول ٹیکس کم کیا جائے یا موٹرویز جیسی سہولیات فراہم کی جائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

نئی دہلی:ہزاروں جین زی مظاہرین کا پارلیمنٹ کی طرف مارچ،لاٹھی چارج

نیتن یاہو کو امریکا میں گرفتار نہیں کیا جائیگا:ٹرمپ کا اعلان

ہنگری :سابق شطرنج چیمپئن صدر نامز د

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ہاں چوتھے بچے کی پیدائش

ٹرمپ کا نیا صدارتی طیارہ جدید دفاعی وتکنیکی سہولیات کیلئے ورکشاپ بھیجا جائے گا

ایران :نامعلوم افراد کی فائرنگ معروف سنی عالم مولوی محمد انور ریگی قتل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak