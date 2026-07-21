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انصاف تک رسائی قانونی کارروائیوں تک محدود نہیں :چیف جسٹس

  • پاکستان
انصاف تک رسائی قانونی کارروائیوں تک محدود نہیں :چیف جسٹس

خواتین کیلئے باوقار عدالتی سہولیات سے نظام انصاف پر اعتماد مضبوط ہوگا:یحییٰ آفریدی

اسلام آباد (اے پی پی)چیف جسٹس پاکستان یحیی آفریدی نے کہا ہے کہ انصاف تک رسائی صرف قانونی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ ان مقامات سے بھی جڑی ہے جہاں شہری انصاف کے حصول کے لیے آتے ہیں، خواتین کے لیے باوقار، محفوظ اور بااعتماد ماحول پر مبنی عدالتی سہولیات انصاف کے نظام پر عوامی اعتماد کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے جسٹس سپیس خواتین سہولت مراکز کے لیے آئیڈیاز ڈیزائن مقابلہ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے کا مقصد ایسے خواتین سہولت مراکز کے ڈیزائن تیار کرنا تھا جو انصاف کے اداروں کو خواتین کے لیے زیادہ آسان، جامع اور ان کی ضروریات سے ہم آہنگ بنا سکیں۔ کامیاب ڈیزائنز اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکا میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔ 

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