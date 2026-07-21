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ایرانی وزیر خارجہ سے پاکستانی سفیر کی ملاقات،خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

  • پاکستان
ایرانی وزیر خارجہ سے پاکستانی سفیر کی ملاقات،خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)ایران میں پاکستانی سفیر عمران احمد صدیقی نے تہران میں وزارتِ خارجہ کا دورہ کیا اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی۔۔۔

 جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلۂ خیال، پاکستان اور ایران کے دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا،دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت ہوئی۔ 

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