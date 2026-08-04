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پٹرول 4 روپے 8 پیسے ، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے لٹر سستا

  • پاکستان
پٹرول 4 روپے 8 پیسے ، ڈیزل 2 روپے 45 پیسے لٹر سستا

آج پٹرول331 روپے 95 پیسے ،ڈیزل 389 روپے 93 پیسے لٹر ملے گا

اسلام آباد(نامہ نگار، دنیا نیوز )پٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان ، پٹرول 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لٹر سستا کر دیا گیا ۔ 4 روپے 8 پیسے  سستا ہونے کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لٹر جبکہ 2 روپے 45 پیسے سستا ہونے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لٹر مقرر کی گئی ہے ۔ اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ایک دن کیلئے ہوگیا۔

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