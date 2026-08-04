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شوگر ملز کا 5 لاکھ 85ہزار ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ

  • پاکستان
شوگر ملز کا 5 لاکھ 85ہزار ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ

34 لاکھ میٹرک ٹن چینی موجود ،برآمد کی اجاز ت دی جائے :ایسوسی ایشن نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر برائے نیشنل فوڈ سکیورٹی کو خطوط ارسال

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیراعظم اور وزیر برائے نیشنل فوڈ سکیورٹی کوسرپلس چینی برآمد کی اجازت کیلئے خطوط لکھ دیئے ہیں ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے خط میں کہا گیا ہے کہ 5 لاکھ 85 ہزار ٹن سرپلس چینی کو فوری برآمد کرنے کی درخواست کرتے ہیں،ملک میں 15 جولائی 2026 تک 34 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے سٹاک موجود تھے ، چینی کی ملکی ماہانہ اوسط کھپت 5 لاکھ 67 ہزار میٹرک ٹن ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ کرشنگ سیزن کے آغاز پر 11 لاکھ 58 ہزار ٹن چینی کا بڑا ذخیرہ موجود ہوگا، اگلے کرشنگ سیزن میں  دوبارہ گنے کی بمپر فصل متوقع ہے ، اس سے پھر ملکی ضرورت سے زائد 80 لاکھ میٹرک ٹن چینی پیدا ہوگی لہذا سٹراٹیجک ذخائر میں موجود سٹاک سیزن شروع ہونے کے ایک مہینے کے اندر برآمد کیا جائے۔

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