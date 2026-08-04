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ہائیکورٹ:پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

  • پاکستان
ہائیکورٹ:پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رئوف نے اعتراضات ختم کرکے پی ٹی آئی کی 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنے کی ہدایت کردی۔

پی ٹی آئی رہنما میاں عثمان اکرم کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست پر ر جسٹرار آفس نے گریونس ریڈریسل کمیشن سے رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا ،جلسے کی اجازت کیلئے ڈپٹی کمشنر کو 22 جولائی کو درخواست دی تاہم ڈپٹی کمشنر جلسے کی اجازت نہیں دے رہا ،جلسہ کرنا ہر شہری اور سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے ،استدعا ہے کہ عدالت ڈپٹی کمشنر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے۔

 

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