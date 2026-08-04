صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی اجلاس کی تیاری شروع ،7یا 11اگست کو بلائے جانے کا امکان

  • پاکستان
قومی اسمبلی اجلاس کی تیاری شروع ،7یا 11اگست کو بلائے جانے کا امکان

اسلام آبا(سٹاف رپورٹر)یوم آزادی کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاری شروع کردی گئی، آئندہ ہفتے متوقع قو می اسمبلی کے ا جلاس میں وزیراعظم شہبازشریف بھی شریک ہونگے۔

 جشن آزادی کے حوالے سے مشترکہ قرارداد کی بھی منظوری متوقع ہے ،یوم آزادی کے حوالے سے اجلاس کے ایجنڈے بارے تمام جماعتوں سے مشاورت بھی متوقع ہے تاکہ آزاد کشمیر کی انتخابات سے پیدا شدہ سیاسی تلخ کے تناظر میں کسی ناخوشگوار صورتحال سے ممکنہ طور پر بچا جا سکے ۔ 3 اگست کو مجوزہ اجلاس کی تاریخ پر نظر ثانی کرتے ہوئے 7 اگست کے شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ۔ بڑھتی سیاسی کشیدگی سے شیڈول میں پھر تبدیلی متوقع ہے ۔ 11 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کا امکان ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ڈیل یا سرنڈر،ایران کیساتھ مذاکرات ہو رہے :ٹرمپ نہیں ہورہے :ایرانی ترجمان

غزہ :اسرائیلی بربریت 19 افراد شہید،درجنوں زخمی

امریکا نے ایران سے جنگ کی ترکیبوں کیلئے فوجیوں سے تجاویز مانگ لیں

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی کے جرم میں 2 افراد کو پھانسی

برطانیہ:روبوٹک ٹیکنالوجی سے پھیپھڑے کی رسولی کا کامیاب آپریشن

امریکا،پوتے نے بیگ میں توپ کے گولے رکھ دئیے دادی ایئرپورٹ پر پکڑی گئیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak