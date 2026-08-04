صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرآباد: 2حلقوں میں آج پولنگ ، سخت سکیورٹی ،فوج تعینات

  • پاکستان
مظفرآباد: 2حلقوں میں آج پولنگ ، سخت سکیورٹی ،فوج تعینات

ایل۔اے 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز ،ایل اے 27 میں پولنگ کی تیاریاں مکمل ڈویژن کی 7 نشستوں کے نتائج کااعلان ،ٹرن آؤٹ 54 فیصد رہا، چیف الیکشن کمشنر

اسلام آباد(محمد اسلم میر سے )چیف الیکشن کمشنرآزاد کشمیرجسٹس(ر)غلام مصطفی مغل نے کہا ہے کہ مظفرآباد میں ٹرن آؤٹ کی شرح 54 فیصد رہی ،مظفرآباد ڈویژن کی  7 نشستوں کے نتائج کااعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایل اے 25 سے شاہ غلام قادر ، ایل اے 26 سے پیپلزپارٹی کے میاں وحید ، ایل اے 29 سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان ، ایل اے 30 سے مسلم لیگ ن کے مصطفی بشیر ، ایل اے 31 سے راجہ ثاقب مجید ، ایل اے 32 سے مسلم لیگ کے راجہ فاروق حیدرخان ، ایل اے 33 سے دیوان علی خان چغتائی کامیاب قرار پائے ہیں۔

چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر 2، 4 نشستیں نہیں ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسمبلی مکمل نہیں، لوگ حلف نہیں اٹھا سکتے ،انہوں نے کہا کہ حلقہ ایل اے 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز اورحلقہ ایل اے 27 مظفرآباد 1 میں آج پولنگ ہوگی،انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تشدد کا راستہ ترک کر کے ووٹ کی طاقت کا راستہ اپنایا۔ علاوہ ازیں آزاد جموں و کشمیر میں دو مراحل میں منعقدہ عام انتخابات میں مسلم لیگ (ن) نے مجموعی طور پر 23 نشستیں حاصل کر لی ہیں جبکہ پاکستان پیپلزپارٹی 9 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہریتک تبصرے بند کریں اورگرل فرینڈ شرمندگی سے بچائیں :کنگنا رناوت

راحت کا نصرت فتح علی خان کے نام پر موسیقی سکولز بنانیکامطالبہ

فلم ‘ڈر’ میں شاہ رخ خان کا راہول کا کردار مجھے دیا گیا تھا:سودیش بیری

دنانیر مبین کو نئی اداکارہ ایمان سید میں اپنی ہم شکل مل گئی

سپائیڈر مین:برانڈ نیو ڈے ’، ٹام ہالینڈ کی شاندار واپسی، سپر ہیرو کا راج برقرار

بھومی پیڈنیکر کی نئی ویڈیو کو انٹرنیٹ صارفین نے ‘ڈیمیج کنٹرول’ قرار دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak