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یونائیٹڈ فرنٹ کاافغان طالبان کیخلاف جنگ کا آغاز

  • پاکستان
یونائیٹڈ فرنٹ کاافغان طالبان کیخلاف جنگ کا آغاز

امریکا، نیٹو ودیگر ممالک سے افغان طالبان کیخلاف سیاسی حمایت کی اپیل ہماری افواج القاعدہ، داعش اور ٹی ٹی پی کیخلاف بھی لڑ رہی :جنرل سمیع

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)افغان شمالی اتحاد کی تنظیم یونائیٹڈ فرنٹ آف افغانستان کے سربراہ جنرل سمیع سادات نے افغان طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا جبکہ امریکا، نیٹو اور دیگر ممالک سے افغان طالبان کے خلاف سیاسی حمایت کی اپیل کردی۔افغان جنرل سمیع سادات نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے افغان طالبان کے خلاف مسلح سرگرمیوں کا آغاز قندھار سے کردیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہماری افواج صرف طالبان کے خلاف نہیں بلکہ القاعدہ، داعش اور تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھی لڑ رہی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے۔

ہم اپنا مستقبل آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، طالبان آپ کے خلاف ہیں۔سمیع سادات نے کہا کہ طالبان کے خلاف جنگ میں ان کی افواج بین الاقوامی قوانین کی پابندی کریں گی اور وہ اپنی کارروائیوں کے لیے کسی دوسرے ملک سے اجازت نہیں لیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف طالبان کے اقتدار سے آزادی چاہتے ہیں۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کے درست رُخ پر کھڑی ہو۔

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