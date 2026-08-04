صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس جوانوں کی قربانیاں ہر پاکستانی کیلئے قابل احترام:صدر ، وزیر اعظم

  • پاکستان
پولیس جوانوں کی قربانیاں ہر پاکستانی کیلئے قابل احترام:صدر ، وزیر اعظم

شہدا خاندانوں کی ہر ممکن معاونت حکومت کی اولین ذمہ داری :یوم شہدا پولیس پر پیغام

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر، نیوز ایجنسیاں ) صدر مملکت آصف علی زر داری اور وزیر اعظم شہبازشریف نے کہا کہ پولیس کے بہادر افسران اور جوانوں کی عظیم قربانیاں ہر پاکستانی کیلئے قابل احترام رہیں گی، پاکستان پولیس جرائم، دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف صف اول میں خدمات انجام دے رہی ہے ،شہدا کے خاندانوں کی فلاح و بہبود اور ہر ممکن معاونت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے ۔ یوم شہدائے پولیس پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ امر نہایت حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے پولیس اہلکار معصوم جانوں کے تحفظ، قانون کی بالا دستی اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے پرعزم ہیں اور بے مثال قربانیوں کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ پولیس کے افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جان نچھاور کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، انڈیکس نے 4حدیں عبور کرلیں

اسٹیٹ بینک:پٹرول پمپس پر ڈیجیٹل ادائیگی کے فروغ کا اعلان

پٹرولیم ڈیلرز نے کارڈ کے ذریعے ادائیگی اہم ریلیف قرار دیدی

ون لنک:نوتشکیل بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ذمہ داریاں سنبھال لیں

ٹائر سازی میں اہم پیشرفت، خلیجی ممالک کوبرآمدات کی راہ ہموار

جولائی میں مقامی مارکیٹ میں 37لاکھ 71ہزار ٹن سیمنٹ فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak