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نجکاری اہداف اور ٹائم لائنز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے :وزیراعظم

  • پاکستان
نجکاری اہداف اور ٹائم لائنز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے :وزیراعظم

پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے قیام کے حوالے سے لائحہ عمل جلد پیش کرنیکی ہدایت

اسلام آباد(نامہ نگار)سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں پیش رفت بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ نجکاری پروگرام کے تحت طے شدہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ،نجکاری کے مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کیلئے متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں،زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کا طریق کار اس انداز میں وضع کیا جائے کہ بینک کا بنیاد ی مقصد اور زرعی شعبے میں اس کا کردار برقرار رہے ۔یقینی بنایا جائے کہ نجکاری کے بعد بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو زرعی قرضوں اور مالی وسائل کی فراہمی پر زرعی ترقیاتی بینک کی توجہ برقرار رہے۔

وزارتِ نجکاری نے وزیراعظم کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (آئیسکو)، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی(فیسکو) اور گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی(گیپکو) کی نجکاری کے عمل پر بھی بریفنگ دی ۔ نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیدار معاشی ترقی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی کیلئے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر ہے ۔ پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ معیشت میں سرمایہ کاری، کاروباری وسعت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کیلئے ایک مؤثر محرک کا کردار ادا کر سکتے ہیں ۔ وزیراعظم نے ملک میں سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کیلئے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے قیام کے حوالے سے لائحہ عمل جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت کی۔

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