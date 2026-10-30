28 ویں ترمیم کا وقت قریب ، مسودہ تیار
کراچی(آئی این پی)سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ 28 ویں ترمیم کا وقت قریب ہے، ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے ، جس میں چھوٹے صوبوں کے قیام کا معاملہ سر فہرست ہے۔
ایک انٹرویو میں کہا کہ انتظامی یونٹس کس شکل میں ہوں گے ، کیسے چلیں گے ، پیپلز پارٹی انتظامی یونٹس پر کیسے مانے گی، یہ ایک دلچسپ مرحلہ ہوگا، انہو ں نے کہا بلاول بھٹو سے میرا سوال ہے کہ کیا 27 ویں ترمیم پر آپ سے مشاورت ہوئی تھی؟ سیدھا پیپر آیا، سائن کرو اور گھر جا، والا معاملہ ہوا تھا۔
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