صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات برآمدگی کیس:پنکی اور شریک ملزم کامران پر فرد جرم عائد

  • پاکستان
منشیات برآمدگی کیس:پنکی اور شریک ملزم کامران پر فرد جرم عائد

کراچی (سٹاف رپورٹر) صوبائی انسداد منشیات عدالت نے منشیات برآمدگی کے مقدمے میں ملزمہ انمول عرف پنکی اور شریک ملزم کامران پر فرد جرم عائد کردی، تاہم دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کردیا۔

سینٹرل جیل کے جوڈیشل کمپلیکس میں قائم عدالت میں سماعت کے دوران جیل حکام نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو پیش کیا جبکہ شریک ملزم کامران بھی عدالت میں موجود تھا۔ عدالت نے ملزمان کو الزامات پڑھ کر سنائے اور صحت جرم سے انکار پر 11 نومبر کو استغاثہ کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو ان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کامران کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے قبضے سے ملزمہ انمول کی تیار کردہ منشیات برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کامران ملزمہ پنکی کی منشیات آگے فروخت کرتا تھا۔ ملزمان کے خلاف درخشاں تھانے میں منشیات برآمدگی کا مقدمہ درج ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ
Dunya Bethak