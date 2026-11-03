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توہین عدالت ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائیگا:جسٹس اعظم

  • پاکستان
توہین عدالت ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائیگا:جسٹس اعظم

فیصلہ ماننا پڑیگا،اے این ایف توہین عدالت کیس میں FPSCسے رپورٹ طلب FIAاور NCCIAکے ملازمین کی مستقلی مقدمہ میں انٹرویو نتائج جمع کرانے کا حکم

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس اعظم خان اور جسٹس ایاز شوکت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اے این ایف میں سروس مستقلی سے متعلق عدالتی حکم پر عملددر آمدنہ ہونے پر توہین عدالت کیس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالتی طریقہ کار کے بغیر ایف پی ایس سی کے افسر کی دستاویز عدالت کو دینے پر جسٹس اعظم خان نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا یہ کونسا طریقہ ہے کہ کیس کے دن آجاتے ہیں اور کاغذ دے دیتے ہیں، وکیل صاحب ان کو طریقہ بتا دیں۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا جب بھی فیصلہ محفوظ ہونے لگتا ہے درخواست گزار بینچ تبدیل کرا دیتے ہیں۔ جسٹس اعظم خان نے کہا اگر اس بار انہوں نے ایسا کیا تو جرمانہ ہوگا، اگر عدالتی حکم کی توہین ہوئی تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، بینچ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ علاوہ ازیں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے توقیر احمد کی درخواست پر سماعت کے جاری حکمنامہ میں ایف آئی اے اور این سی سی آئی اے کے ملازمین کی مستقلی کے کیس میں آئندہ سماعت سے قبل انٹرویوز کے نتائج مکمل کرنے اور رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ ڈائریکٹر جنرلز انٹرویوز کے نتائج رپورٹ میں شامل کریں ،مزید سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔

 

 

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