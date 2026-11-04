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سانحہ پمز، کوتاہی سامنے آئی تو مقدمے کا حکم دونگا:جسٹس خادم

  • پاکستان
سانحہ پمز، کوتاہی سامنے آئی تو مقدمے کا حکم دونگا:جسٹس خادم

تمام رپورٹس اور شواہد منگواؤں گا: حکومت، وزارت صحت و دیگر کو نوٹس جاری عدالت نے ایف آئی آر اندراج کی درخواست خارج کرنے کا آرڈر معطل کر دیا

اسلام آباد (رضوان قاضی) اسلام آباد ہائیکور ٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے سانحہ پمز میں بچوں کی اموات کا مقدمہ درج کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ کی ادائیگی کی درخواست پر نوٹس جاری اور واقعہ کی ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست خارج کرنے کا جسٹس آف پیس کا آرڈر معطل کردیااور انکوائری رپورٹ سمیت مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام رپورٹس طلب کروں گا، تمام شواہد منگواؤں گا، اگر کوتاہی سامنے آئی تو ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا آرڈر کروں گا۔ عدالت نے وفاقی حکومت، وزیراعظم آفس، وزارتِ صحت،اسٹیبلشمنٹ ڈویژن،اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی، آڈیٹر جنرل، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر،سی ڈی اے ، کیپٹل ایمرجنسی سروسز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے ۔ عدالت نے استفسار کیاکہ کیا ہوا؟ انکوائری تو ہوئی تھی ناں؟ وکیل ریاض حنیف راہی نے کہا انکوائری رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ کوتاہی ہوئی ہے ۔ میرے علاوہ کسی نے تھانے میں درخواست نہیں دی، مقدمہ درج کیا جانا چاہیے تھا۔ سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 

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