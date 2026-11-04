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پنجاب میں کرپشن کے بیان پر قائم ہوں:وفاقی وزیرچودھری سالک

  • پاکستان
پنجاب میں کرپشن کے بیان پر قائم ہوں:وفاقی وزیرچودھری سالک

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،نامہ نگار)ق لیگ کے رہنما ووفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانیز چودھری سالک حسین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے اور وہ اپنے بیان پر قائم ہیں،اللہ غرور اور تکبر سے بچائے ، پنجاب میں کرپشن ہورہی ہے ، ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی کروانے کا کوئی معاملہ نہیں کیونکہ ڈپٹی کمشنر پہلے ہی تعینات تھا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں چودھری سالک حسین نے مزید کہا کہ انسان کے پاس اختیار آتا ہے تو اسے عاجز رہنا چاہیے ، میں نے سچائی سے جواب دیا، پنجاب میں بالکل کرپشن ہورہی ہے ، ان معاملات کا تعلق صوبوں کے حوالے سے نہیں۔ 

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