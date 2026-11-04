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اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ، صنعتی شعبے کو سہولیات فراہمی کے اقدامات کا جائزہ

  • پاکستان
اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ، صنعتی شعبے کو سہولیات فراہمی کے اقدامات کا جائزہ

اسلام آباد (وقائع نگار)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا۔۔۔

 جس میں بینکاری ذرائع کو مزید مؤثر بنانے اور صنعتی شعبے کو سہولتیں فراہم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں مالیاتی لین دین کو آسان بنانے ، بینکاری نظام میں موجود انتظامی و عملی رکاوٹوں کو دور کرنے اور متعلقہ اداروں کے درمیان باہمی رابطہ کاری بہتر بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 

 

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