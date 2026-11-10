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صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
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آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
صدراور وزیر اعظم پاکستان کا چینی صوبہ شانگسی میں آتشزدگی سے جانی نقصان پر اظہار افسوس
فضل الرحمٰن کے قریبی ساتھی امان اللہ کے مالی معاملات، جا ئیداد کی تحقیقات شروع
سردیاں آتے ہی مہنگا ئی کا پارہ چڑھ گیا،انڈے ،آٹا، گوشت عوام کی پہنچ سے با ہر
یونیورسٹی کا معاملہ، ابرارالحق اور احسن اقبال میں تکرار
اہم عہدوں پر رہے اورگجرات کی حالت کیوں نہ بدلی؟:عظمیٰ
سڑکوں کی تعمیر کیلئے حکومت کو عدالت گھسیٹوں گا :حسین الٰہی
تازہ ترین
مکہ معاہدہ سعودیہ، ترکیہ کے ساتھ شراکت داری کی علامت، کسی کے خلاف نہیں: اسحاق ڈار
وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر آج ترکیہ روانہ ہوں گے
ایران کیساتھ جنگ عملی طور پر ختم ہوچکی، امریکی بحری ناکہ بندی سے مطمئن ہوں: صدر ٹرمپ
بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب کی فضا انتہائی مضر صحت
تربیلا سے دریائے سندھ میں اضافی پانی آج چھوڑے جانے کا امکان، مختلف اضلاع الرٹ
آج کے کالمز
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد
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