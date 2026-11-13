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ڈیرہ بگٹی :تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام،بم برآمد ،ناکارہ بنا دیا گیا

  • پاکستان
ڈیرہ بگٹی :تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام،بم برآمد ،ناکارہ بنا دیا گیا

ڈیرہ بگٹی (نامہ نگار ،این این آئی) ڈیرہ بگٹی پولیس نے تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔

 پولیس حکام کے مطابق گزشتہ روز انہیں اطلاع ملی کہ نواب بازار میں عبدالجبار کی دکان کے قریب مشکوک سامان ملاہے ،پولیس نے موقع پر پہنچ کر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ، پرہجوم بازار سے شہریوں کو بحفاظت نکالا۔، ایف سی اور بم ڈسپوزل سکواڈ کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر بم برآمد کر کے ناکارہ بنادیا۔

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