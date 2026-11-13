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ملک کے نظام کو تبدیل ہونا ہوگا

  • پاکستان
ملک کے نظام کو تبدیل ہونا ہوگا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پی ٹی آئی رہنما مشال یوسفزئی نے کہاہے اتحاد اور اتفاق سے ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے پیدا کی گئی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔

 ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور قوم نے ہمیں ان کی وجہ سے ایوانوں تک پہنچایا ، ہم سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں گے ، ہم نے اپنے لیڈر کو رہا کروانا ہے ، اس ملک کے نظام کو تبدیل ہونا ہوگا ، نئے صوبے وقت کی ضروت ہے لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔

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