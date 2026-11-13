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عدالتی حکم پر عمل نہ ہونا تشویشناک

  • پاکستان
عدالتی حکم پر عمل نہ ہونا تشویشناک

کراچی (این این آئی)تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے اگر عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہیں ہوگا تو عدالتیں کس طرح کام کریں گی؟۔۔۔

 عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت روزانہ مختلف عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کے لیے پیش ہو رہی ہے ، عدالتی حکم پر عمل نہ ہونا تشویشناک ہے ۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے پوری پارٹی اور قوم کو تشویش ہے۔ 

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