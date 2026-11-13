صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی اور صنعتی صارفین کیلئے بجلی 2 روپے 32 پیسے مہنگی

  • پاکستان
زرعی اور صنعتی صارفین کیلئے بجلی 2 روپے 32 پیسے مہنگی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم پیکیج کے تحت اضافی بجلی استعمال کرنے والے زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 2 روپے 32 پیسے مہنگی کردی گئی۔

 نیپرا نے اضافی بجلی کی کھپت کے ٹیرف میں اضافے کا نوٹی فکیشن جاری کردیا۔نوٹی فکیشن کے مطابق زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کا نرخ 22 روپے 98 پیسے سے بڑھا کر 25 روپے 30 پیسے مقرر کردیا گیا ہے ، نئے اضافی ٹیرف کا اطلاق نومبر کے بلنگ مہینے سے ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اے آئی کا شہنشاہ رخصت،ٹیکنالوجی کی دنیا میں زلزلہ

امریکا کو اب ایران سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں،وقت گزرچکا:ٹرمپ

نیتن یاہو اور ٹرمپ میں ایران کے معاملے پر شدید تلخی کلامی

امریکی وزیر دفاع نے اپنی سرزنش پر فوجی کو تمغے سے نواز دیا

میکرون کے سامنے دو شاہی محافظ دھڑام سے زمین پر!

امارات :ٹرک کی ٹکر،22 گاڑیاں تباہ ، 14جاں بحق ، 30زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak