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گلگت بلتستان:مسافر گاڑی دریائے یاسین میں جاگری، 10 جاں بحق

  • پاکستان
گلگت بلتستان:مسافر گاڑی دریائے یاسین میں جاگری، 10 جاں بحق

گلگت بلتستان(مانیٹرنگ ڈیسک)ضلع غذر کی وادی یاسین میں مورکہ پل کے قریب مسافر گاڑی بے قابو ہو کر دریائے یاسین میں جاگری،خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے۔

ضلع غذر کی وادی یاسین میں مورکہ پل کے قریب مسافر گاڑی بے قابو ہو کر دریائے یاسین میں جاگری،خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مقامی رضاکاروں نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے لاشیں ہسپتال منتقل کردی ہیں۔ 

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