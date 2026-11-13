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15دسمبر تک ریفرنڈم ، اسکے بعد 28 ویں ترمیم : فواد

  • پاکستان
15دسمبر تک ریفرنڈم ، اسکے بعد 28 ویں ترمیم : فواد

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا)سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ ریفرنڈم کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، 15دسمبر تک ریفرنڈم ہو جائیگا، اسکے بعد 28 ویں آئینی ترمیم ہوگی۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کا قیام تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی نئے صوبوں کے حق میں ہیں بانی پی ٹی آئی نے کل کی ملاقات میں بھی اس بات پر اتفاق کیا ، چودھری سالک حسین نے خود کہا کہ وہ نہ نون لیگ کے کہنے پر حکومت میں شامل ہوئے اور نہ انکے کہنے پر الگ ہونگے ،پنجاب حکومت میں شامل لوگ نہ مریم نواز کی مرضی سے شامل ہوئے ہیں نہ انکی مرضی سے الگ ہونگے ، یہ سیٹ اپ تحریک انصاف کی مخالفت میں بنایا گیا ،پاکستان میں رواج ہے کہ سیٹ اپ تین چار سال ہی چلتا ہے اب یہ سسٹم ٹوٹ ر ہا ہے ،پیپلز پارٹی اور نون لیگ مہمان ادکار ہیں، سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور پھر جے یو آئی ہے ،مولانا فضل الرحمن نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جن سے احتیاط کرنی چا ہئے۔

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