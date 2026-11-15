ایک شناختی کارڈ پر 5 کے بجائے 3 وائس سمز کی اجازت دینے پر غور
اسلام آباد(آن لائن)پاکستان میں ایک شناختی کارڈ پر موبائل فون وائس سمز کی مقررہ تعداد پر نظرثانی کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور۔۔۔
ایک شناختی کارڈ پر 5 کے بجائے صرف 3 وائس سمز کی اجازت دینے پر غورکیا جا رہاہے ۔حکام کے مطابق پی ٹی اے وائس سمز کی تعداد کم کرکے ڈیٹا سمز کی حد بڑھانے کی خواہاں ہے ۔حکام کے مطابق سائبر جرائم میں استعمال روکنے کیلئے وائس سمز کی تعداد میں کمی کی ضرورت ہے ، عمومی طور پر ایک صارف بیک وقت 2 سے 3 وائس سمز ہی استعمال کرتا ہے۔
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