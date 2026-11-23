اکتوبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 2روپے 88پیسے یونٹ مہنگی ہونے کا امکان
لاہور( این این آئی)اکتوبر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی فی یونٹ روپے 88 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔۔۔
صارفین پر29 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا،سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فیول پرائس ایڈ جسٹمنٹ کی مد میں قیمت بڑھانے کی درخواست دائر کر دی ہے ، نیپرا نے درخواست 26 نومبر کو سماعت کے لئے مقرر کر دی ہے ،منظوری پر آئندہ ماہ بلوں میں اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔
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