ایشیا کپ 2025کی ٹرافی کو تالے میں رکھ دیا گیا

ٹرافی کونہ ہاتھ لگایا جائے نہ کسی کو بغیر اجازت دی جائے :محسن نقوی

ممبئی (مانیٹرنگ ڈیسک )ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی کو دبئی میں تالے میں رکھ دیا گیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی سخت ہدایات ہے ٹرافی کونہ ہاتھ لگایا جائے نہ ہی کسی کو بغیر اجازت دی جائے ،بھارتی ٹیم جب چاہے ٹرافی آکرمیرے ہاتھ سے لے سکتی ہے ،جب بھی ان کا پلان ہو بتادیا جائے ۔دوسری جانب بی سی سی آئی نے معاملہ آئی سی سی اجلاس میں اٹھانے کی تیاری شروع کردی ہے ،نومبر میں آئی سی سی میٹنگ میں معاملے کو اٹھایاجائے گا۔

 

