صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشعب عرفان نے وینکوور اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
اشعب عرفان نے وینکوور اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

وینکوور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اشعب عرفان نے وینکوور اوپن سکواش ٹورنامنٹ 2025 جیت کر اپنی پہلی پی ایس اے ورلڈ ٹور ٹرافی اپنے نام کر لی۔

وینکوور میں کھیلے گئے فائنل میں چوتھے نمبر کے سیڈ اشعب عرفان نے انگلینڈ کے سیم ٹوڈ کو شاندار کارکردگی کے ساتھ 0-3 سے شکست دی۔ یہ مقابلہ 43 منٹ تک جاری رہا جس میں اشعب نے 11-9، 11-1 اور 11-5 سے کامیابی حاصل کی۔رچرڈسن ویلتھ مینز اوپن 2025 پی ایس اے ورلڈ ٹور کا "کاپر ایونٹ" تھا جس میں مجموعی انعامی رقم 31 ہزار 250 امریکی ڈالر رکھی گئی تھی۔21 سالہ اشعب عرفان کی یہ کامیابی پاکستان کے سکواش میں ایک بڑا سنگ میل قرار دی جا رہی ہے ۔ وہ نور زمان کے ساتھ بین الاقوامی سرکٹ پر تیزی سے ابھرنے والے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

جنگ بندی دراندازی روکنے سے مشروط : افغانستان سے کوئی بھی کارروائی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، تمام تر صورتحال اس ایک شق پر منحصر : وزیر دفاع

وفاق کی گاڑیاں ناقص، پرانی، پولیس واپس کردے: وزیراعلیٰ پختونخوا، عالمی معیار کی گاڑیاں فراہم کیں : وزیرمملکت داخلہ

جولائی تا ستمبر تنخواہ داروں نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، گزشتہ سال کی نسبت 18 فیصد ادائیگی

ادارے صنعتکاروں سرمایہ کاروں کو سہولیات دیں : ملک میں نفرت، دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں : شہباز شریف

سیلاب متاثرین کیلئے 100 ارب کا پیکیج کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے : مریم نواز

بھارتی آلودہ ہوائیں، پاکستان میں سموگ، کئی شہر متاثر، موٹر سائیکل سوار کیلئے ماسک لازمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak