صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلش فٹبال سٹار ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب دے دیا گیا

  • کھیلوں کی دنیا
انگلش فٹبال سٹار ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب دے دیا گیا

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے لیجنڈری سابق فٹبال اسٹار ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب دے دیا گیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس نے ونڈسر کیسل میں ڈیوڈ بیکہم کو نائٹ ہڈ سے نوازا۔بادشاہ چارلس نے ڈیوڈ بیکہم کو کھیل اور فلاحی کاموں میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔نائٹ ہڈ کا اعزاز ملنے کے بعد ڈیوڈ بیکہم اب سر ڈیوڈ بیکہم کہلائیں گے ۔

ڈیوڈ بیکہم نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں 19 کلب ٹائٹلز جیتے اور 115 انٹرنیشنل میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ ڈیوڈ بیکہم نے خیراتی اداروں میں بھی حصہ ڈالا اور 2005 سے یونیسیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak