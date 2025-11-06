انگلش فٹبال سٹار ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب دے دیا گیا
لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے لیجنڈری سابق فٹبال اسٹار ڈیوڈ بیکہم کو سر کا خطاب دے دیا گیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس نے ونڈسر کیسل میں ڈیوڈ بیکہم کو نائٹ ہڈ سے نوازا۔بادشاہ چارلس نے ڈیوڈ بیکہم کو کھیل اور فلاحی کاموں میں نمایاں خدمات پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔نائٹ ہڈ کا اعزاز ملنے کے بعد ڈیوڈ بیکہم اب سر ڈیوڈ بیکہم کہلائیں گے ۔
ڈیوڈ بیکہم نے اپنے 20 سالہ کیریئر میں 19 کلب ٹائٹلز جیتے اور 115 انٹرنیشنل میچز میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ ڈیوڈ بیکہم نے خیراتی اداروں میں بھی حصہ ڈالا اور 2005 سے یونیسیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔